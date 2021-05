Juventus-Milan 0-3 |  ai rossoneri lo spareggio  che vale la Champions  

(Di domenica 9 maggio 2021) In gol Diaz, Rebic e Tomori. Ihanno anche goduto di un rigore che Szczesny ha parato a Kessie, sanciscono la prima vittoria rossonera allo Stadium (e il vantaggio in classifica)

Lo dice la classifica, che colloca i rossoneri al secondo posto insieme all'Atalanta e con 3 lunghezze di vantaggio proprio sullala cui dissoluzione è inquietante. Ilha vinto con ...La sfida per un posto in Champions League trava ad appannaggio dei rossoneri che tornano ad affiancarsi all'Atalanta e lasciano i bianconeri al quinto posto quando mancano tre giornate alla fine della stagione. Non solo, con lo ...Giocava nelle giovanili, ha giocato in prima squadra a 16 anni, mi ha quasi rubato il record. Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima del big… Leggi ...Il Milan distrugge la Juventus e si porta a +3 dai bianconeri, con gli scontri diretti ora a favore. Brahim Diaz nel primo tempo, Rebic e Tomori nella ripresa, e pazienza se Kessie sbaglia un calcio..