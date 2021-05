Juventus-Milan 0-0 diretta | Alex Sandro anticipa Ibra dopo la giocata di Theo

(Di domenica 9 maggio 2021) Un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League - questa sera all'Allianz di Torino - tra: chi perde è quasi fuori dai primi quattro, un pareggio...

Un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League - questa sera all'Allianz di Torino - tra: chi perde è quasi fuori dai primi quattro, un pareggio sarebbe il risultato naturalmente più gradito dalle altre pretendenti. Chiesa dovrebbe tornare a disposizione di Pirlo e ...DIRETTA(RISULTATO LIVE 0 - 0): CI PROVANO DE LIGT E BRAHIM DIAZ Subito una chance per laal 4 con De Ligt che gira di prima intenzione su cross di Cuadrado, la porta è spalancata ma ...Il Sassuolo batte il Genoa in trasferta e sogna l'Europa. Atalanta a raffica sul Parma. Colpaccio salvezza del Cagliari a Benevento. Pari del Toro a Verona. Roma-Crotone 5-0. Ora in campo all'Allianz ...Paolo Maldini parla del momento che sta vivendo il Milan e spiega: “Avanti con Pioli, la richiesta iniziale non era la Champions”.