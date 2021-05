Juventus, l'anno horror degli ex invincibili (Di domenica 9 maggio 2021) Lo sguardo di John Elkann in tribuna negli ultimi minuti della disfatta della Juventus. E gli occhi persi nel vuoto del cugino Andrea Agnelli per il quale il 2021 diventerà l'anno horribilis da cancellare dal calendario. Il cigno nero che si è abbattuto su una squadra e una società modello per un decennio, liquefatta in una stagione che rischia di concludersi senza nemmeno la qualificazione all'essenziale Champions League e prima ancora che a provare a tenere fuori i bianconeri dall'Europa che conta sia la Uefa. Pirlo e i suoi giocatori stanno facendo tutto da soli, gettando al vento con pervicacia il credito accumulato da un gruppo che ha scritto la storia recente del calcio italiano ma che ha scelto il precipizio al posto di un dignitoso viale del tramonto. Non c'è nulla da salvare nel disastro di un ... Leggi su panorama (Di domenica 9 maggio 2021) Lo sguardo di John Elkann in tribuna negli ultimi minuti della disfatta della. E gli occhi persi nel vuoto del cugino Andrea Agnelli per il quale il 2021 diventerà l'horribilis da cancellare dal calendario. Il cigno nero che si è abbattuto su una squadra e una società modello per un decennio, liquefatta in una stagione che rischia di concludersi senza nemmeno la qualificazione all'essenziale Champions League e prima ancora che a provare a tenere fuori i bianconeri dall'Europa che conta sia la Uefa. Pirlo e i suoi giocatori stfacendo tutto da soli, gettando al vento con pervicacia il credito accumulato da un gruppo che ha scritto la storia recente del calcio italiano ma che ha scelto il precipizio al posto di un dignitoso viale del tramonto. Non c'è nulla da salvare nel disastro di un ...

