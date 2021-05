Juventus, batosta tre-menda! Il Milan sbanca lo Stadium 0-3: scatto Champions per i rossoneri (Di lunedì 10 maggio 2021) Foto di Alessandro di Marco / Ansa Il Milan batte 0-3 la Juventus nel big match della 35ª giornata: scatto Champions dei rossoneri secondi insieme all’Atalanta La 35ª giornata di Serie A non smette di regalare sorprese. Una due giorni ricca di gol e spettacolo si conclude con una delle grandi classiche del calcio italiano, Juventus-Milan, dal risultato inaspettato. I rossoneri trovano una vittoria preziosissima all’Allianz Stadium, campo da sempre tabù. Un netto 0-3 che lascia spazio a poche interpretazioni e rilancia la corsa dei rossoneri in ottica Europa. Milan che gioca una partita perfetta sotto il profilo difensivo con Kjaer e Tomori in grado di annullare qualsiasi minaccia capiti dalle loro ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Foto di Alessandro di Marco / Ansa Ilbatte 0-3 lanel big match della 35ª giornata:deisecondi insieme all’Atalanta La 35ª giornata di Serie A non smette di regalare sorprese. Una due giorni ricca di gol e spettacolo si conclude con una delle grandi classiche del calcio italiano,, dal risultato inaspettato. Itrovano una vittoria preziosissima all’Allianz, campo da sempre tabù. Un netto 0-3 che lascia spazio a poche interpretazioni e rilancia la corsa deiin ottica Europa.che gioca una partita perfetta sotto il profilo difensivo con Kjaer e Tomori in grado di annullare qualsiasi minaccia capiti dalle loro ...

sportli26181512 : Pirlo: 'Mettermi da parte? No, il mio lavoro va avanti. Avevo lavorato su certi principi, poi...': Pirlo: 'Mettermi… - alenicotra83 : Che batosta per la #Juventus. Il #Milan senza fare nulla di eccezionale stravince meritatamente. #JuventusMilan #SerieA - JuventusUn : Batosta terribile per la #Juve, arriva la notizia che #Agnelli temeva: la societa' sara' costretta a... I DETTAGLI… - AntonioFiori15 : @AAlciato @SkySport Pensi che #Juventus #RealMadrid e #Barcellona se la stanno facendo sotto come le altre 9 che pr… -