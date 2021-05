Juventus al tappeto, allo Stadium fa festa il Milan: 0-3 (Di domenica 9 maggio 2021) Grande prestazione dei rossoneri che passano a Torino grazie ai gol di Brahim Diaz, Rebic e Tomori e agganciano così l'Atalanta al secondo posto a quota 72 punti, 2 in più del Napoli quarto. Per i bianconeri di Pirlo, ora al quinto posto con 69, si complica pesantemente la corsa ad un posto in Champions Leggi su rainews (Di domenica 9 maggio 2021) Grande prestazione dei rossoneri che passano a Torino grazie ai gol di Brahim Diaz, Rebic e Tomori e agganciano così l'Atalanta al secondo posto a quota 72 punti, 2 in più del Napoli quarto. Per i bianconeri di Pirlo, ora al quinto posto con 69, si complica pesantemente la corsa ad un posto in Champions

CalcioPillole : Erano entrambi sul patibolo prima di #JuventusMilan, ora #Pioli si è preso la sua rivincita e per #Pirlo e la sua J… - IMJnterista_2 : @framiriello Io il tappeto alla Juventus lo stendo solo per il funerale - ale_taia : RT @gattusismo__: La Juventus ha steso il tappeto rosso a noi perché se entriamo in CL per la questione dei ricavi suddivisi per merito sto… - CristianoRongo1 : Il Milan ha steso tutto tranne che il tappeto rosso #JuventusMilan #Juventus #JuveMilan - gattusismo__ : La Juventus ha steso il tappeto rosso a noi perché se entriamo in CL per la questione dei ricavi suddivisi per meri… -