Juventus al tappeto, allo Stadium fa festa il Milan: 0-3 (Di lunedì 10 maggio 2021) La Juventus incassa il suo secondo o-3 stagionale. Il primo glielo aveva rifilato la Fiorentina. Il bis se possibile, è ancor peggiore perché arrivato dal Milan che mette al tappeto i bianconeri con una secco tris. I numeri, fra l'altro, condannano la squadra di Pirlo che ha perso quasi tutti gli scontri diretti con le avversarie per la Champions rendendo assolutamente complicata la scalata all'Europa che conta. Grande prestazione dei rossoneri che passano a Torino grazie ai gol di Brahim Diaz, Rebic e Tomori e agganciano così l'Atalanta al secondo posto a quota 72 punti, 2 in più del Napoli quarto. Per i bianconeri di Pirlo, ora al quinto posto con 69, si complica pesantemente la corsa ad un posto in Champions. Un successo d'oro nella lotta per un posto proprio in Champions per i rossoneri che agganciano così l'Atalanta al secondo ...

CalcioPillole : Erano entrambi sul patibolo prima di #JuventusMilan, ora #Pioli si è preso la sua rivincita e per #Pirlo e la sua J… - IMJnterista_2 : @framiriello Io il tappeto alla Juventus lo stendo solo per il funerale - ale_taia : RT @gattusismo__: La Juventus ha steso il tappeto rosso a noi perché se entriamo in CL per la questione dei ricavi suddivisi per merito sto… - gattusismo__ : La Juventus ha steso il tappeto rosso a noi perché se entriamo in CL per la questione dei ricavi suddivisi per meri… - tempibui : RT @SimosTwitt: Alla fine il tappeto rosso l’ha steso la Juventus del maestro Andrea Pirlo col calcio liquido -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tappeto Juventus al tappeto, allo Stadium fa festa il Milan: 0 - 3 Serie A. Grande impresa del Milan di Pioli che travolge la Juventus allo Stadium: 0 - 3. Un successo d'oro nella lotta per un posto in Champions per i rossoneri che agganciano così l'Atalanta al secondo posto a quota 72 punti, 2 lunghezze di margine sul ...

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Trionfo Milan all'Allianz Stadium! Diretta gol live ...dei risultati di Serie A con il Milan che trionfa all'Allianz Stadium in casa della Juventus, ... La prodezza di Szczesny viene però vanificata dai gol di Rebic e Tomori che mandano al tappeto una Juve ...

Juventus al tappeto, allo Stadium fa festa il Milan: 0-3 Rai News Bloooog! Il problema è adesso JUVENTUS 69 – 36a SASSUOLO – Juventus ... ma insomma doveva mettere al tappeto l’avversario diretto e lo ha fatto senza mezzi termini. Con due destri bellissimi di Brahim Diaz e Rebic, e un’inzuccata ...

La rivincita di Pioli, la disfatta di Pirlo: Juventus al tappeto Juventus al tappeto. I bianconeri crollano allo Stadium contro il Milan che ora vede la Champions League: 0-3 firmato da Diaz, Rebic e Tomori.

