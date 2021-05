Juve Milan LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 9 maggio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Allianz Stadium”, Juve e Milan si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Juve Milan 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Milan 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) All’Allianz Stadium, ilvalido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,All’ “Allianz Stadium”,si affrontano nelvalido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : Piaccia o no, le big d'Europa (#Juve #Milan #Inter a livello italiano) tengono su tutto il movimento, lo rendono ap… - juventusfc : Coesione e concentrazione ???? Così Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveMilan ?? - forumJuventus : [GdS] John Elkann sarà allo Stadium con Andrea Agnelli per #JuveMilan ??? - AlbOr_EsSence : RT @ilbianconerocom: #JuveMilan, cosa c'è dietro alla partita: #Agnelli tradito da #Elliott, è guerra per la #Superlega - MondoBN : JUVE-MILAN, Le ultime di formazione. -