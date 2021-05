Juve Milan 0-3: il Milan ha espugnato lo Stadium (Di domenica 9 maggio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il Milan espugna lo Stadium, ribalta anche il risultato negli scontri diretti ed ipoteca un posto in Champions League; rossoneri capaci di colpire la Juventus nei momenti cruciali della partita, al netto del rigore fallito da Kessie: di Brahim Diaz, Rebic e Tomori le reti anche se c’è preoccupazione per l’infortunio di Ibrahimovic. Queste le fasi salienti di Juve-Milan: Sintesi Juve Milan 0-3 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Allianz Stadium; primo possesso per il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) All’Allianz, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Ilespugna lo, ribalta anche il risultato negli scontri diretti ed ipoteca un posto in Champions League; rossoneri capaci di colpire lantus nei momenti cruciali della partita, al netto del rigore fallito da Kessie: di Brahim Diaz, Rebic e Tomori le reti anche se c’è preoccupazione per l’infortunio di Ibrahimovic. Queste le fasi salienti di: Sintesi0-3 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Allianz; primo possesso per il ...

capuanogio : Piaccia o no, le big d'Europa (#Juve #Milan #Inter a livello italiano) tengono su tutto il movimento, lo rendono ap… - EzioGreggio : Vittoria meritata del Milan. Anno disastroso da dimenticare. Ma non mi dimentico anche 9 anni fantastici. Quest’ann… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - Daniel95008258 : RT @SimoneCristao: MO-NU-MEN-TA-LI!! Il Milan SCHIANTA la Juve 0-3 con una prestazione di squadra e staff tecnico da incorniciare Apre Di… - MilanPress_it : FINE PARTITA: 0-3!!! ?????? Grazie ai grandi gol di @Brahim, #Rebic e @fikayotomori_, il Milan non solo espugna per… -