Juve - Milan 0 - 3: commento al risultato della partita (Di domenica 9 maggio 2021) Più che una vittoria, il 3 - 0 del Milan allo Stadium suona come una sentenza: Pioli vince nettamente lo spareggio Champions con Pirlo e accompagna la Juve (momentaneamente) alla porta, fuori dall'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021) Più che una vittoria, il 3 - 0 delallo Stadium suona come una sentenza: Pioli vince nettamente lo spareggio Champions con Pirlo e accompagna la(momentaneamente) alla porta, fuori dall'...

Advertising

EzioGreggio : Vittoria meritata del Milan. Anno disastroso da dimenticare. Ma non mi dimentico anche 9 anni fantastici. Quest’ann… - capuanogio : Piaccia o no, le big d'Europa (#Juve #Milan #Inter a livello italiano) tengono su tutto il movimento, lo rendono ap… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - NiKRO76 : RT @GoalItalia: La soddisfazione di Pioli dopo #JuveMilan: “Grandissima prestazione, abbiamo vinto uno scontro diretto” ???? - persemprecalcio : @MaxNerozzi ??#JuveMilan? Tutti gli spunti di Juve-Milan: vediamo come #Pioli ha letteralmente asfaltato #Pirlo?? -