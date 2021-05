Juve Milan 0-0 LIVE: Theo Hernandez che chance! (Di domenica 9 maggio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Allianz Stadium”, Juve e Milan si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Milan 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Allianz Stadium; primo possesso per il Milan. 3? Bentancur a terra Intervento di Calhanoglu, l’uruguagio rimane giù toccandosi il polso prima di rialzarsi. 4? Dalla battuta di Cuadrado, Tomori spizza di testa ma la sfera viene buona per De Ligt che calcia al volo ma trova il muro di Theo Hernandez. 7? Brahim Diaz agisce alle spalle di Ibrahimovic con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Allianz Stadium; primo possesso per il. 3? Bentancur a terra Intervento di Calhanoglu, l’uruguagio rimane giù toccandosi il polso prima di rialzarsi. 4? Dalla battuta di Cuadrado, Tomori spizza di testa ma la sfera viene buona per De Ligt che calcia al volo ma trova il muro di. 7? Brahim Diaz agisce alle spalle di Ibrahimovic con ...

