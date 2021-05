Joao Pedro sempre più nella storia del Cagliari: il dato sul brasiliano (Di domenica 9 maggio 2021) Il Cagliari vince contro il Benevento e si allontana dalla zona retrocessione ma la festa continua: Joao Pedro raggiunge un altro traguardo É festa in casa Cagliari che, con la vittoria di oggi contro il Benevento per 1-3, si allontana dalla zona retrocessione e raggiunge quota 35 punti in classifica alle spalle di Torino e Genoa. nella giornata odierna, tuttavia, gli isolani gioiscono anche per un altro traguardo raggiunto dal capitano rossoblù. Joao Pedro, infatti, è il primo giocatore brasiliano ad aver segnato più di 15 reti in due stagioni consecutive di Serie A da Adriano nel 2003/04 e nel 2004/05. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Ilvince contro il Benevento e si allontana dalla zona retrocessione ma la festa continua:raggiunge un altro traguardo É festa in casache, con la vittoria di oggi contro il Benevento per 1-3, si allontana dalla zona retrocessione e raggiunge quota 35 punti in classifica alle spalle di Torino e Genoa.giornata odierna, tuttavia, gli isolani gioiscono anche per un altro traguardo raggiunto dal capitano rossoblù., infatti, è il primo giocatoread aver segnato più di 15 reti in due stagioni consecutive di Serie A da Adriano nel 2003/04 e nel 2004/05. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OptaPaolo : 16 - João Pedro è il primo giocatore brasiliano ad aver segnato più di 15 reti in due stagioni consecutive di Serie… - LudovicoRossini : @tomche97 Ma poi l’imbarazzo è che pare che ho detto che è scarso. La gente non capisce ma, vabbè, come li vinco i… - Vincenzodellec5 : @ZZiliani Io ci vedo un...Joao Pedro alla juve l'anno prossimo - zazoomblog : Joao Pedro: «Ci meritiamo questa salvezza ci abbiamo messo il cuore e il carattere» - #Pedro: #meritiamo #questa… - Mcpaders : RT @andrea_zuddas: #BeneventoCagliari 1-3 la chiude Joao Pedro 93’. Tutti a casa #SerieA #SerieATIM -