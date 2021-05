Joao Pedro | «Ci meritiamo questa salvezza | ci abbiamo messo il cuore e il carattere»

(Di domenica 9 maggio 2021) L’attaccante brasiliano del Cagliariha parlato nel post partita di Benevento in cui è arrivata la vittoria L’attaccante e capitano del Cagliariha parlato ai microfoni del Cagliari nel post partita di Benevento. Ecco le sue parole. CAGLIARI – «È difficile dire cosa sia cambiato nella nostra testa, nella squadra. Sicuramente ci siamo guardati in faccia,tirato fuori le qualità e quello che avevamo dentro a livello morale. Eravamo dati per spacciati, ci siamo tirati fuori, siamo felici ma pensiamo a mercoledì e alla Fiorentina» FIORENTINA MERCOLEDI – «Sicuramente è un gol fondamentale, il più importante sinora, ma c’è ancora uno sforzo da fare per completare l’opera. Ci, ci...

OptaPaolo : 16 - João Pedro è il primo giocatore brasiliano ad aver segnato più di 15 reti in due stagioni consecutive di Serie…

E' la batosta finale, in pieno recupero il gol diaggiornerà solo il tabellino di una partita che consegna una buona fetta di salvezza al Cagliari e condanna il Benevento. Destino appeso ...Tuttavia, durante la gara i sardi usano le maniere forti tanto che all'arbitro e agli stessi addetti ai monitor, sfugge un calcio nello stomaco dia De Paoli. Insomma, se la Superlega per ...Al Cagliari lo spareggio salvezza. Tris al Benevento, per Pippo Inzaghi è durissima I sardi trovano il vantaggio subito con Lykogiannis dopo un minuto ma Lapadula fa 1-1. Nella ripresa i rossoblù svol ...Cragno 7: Tiene in partita il Cagliari in un primo tempo sofferto. Almeno tre interventi di rilievo due su Caprari uno su Schiattarella, in particolare su quest’ultimo dimostra un gran riflesso. Ceppi ...