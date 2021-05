Italvolley | il ct Blengini | “Questa Nazionale ha grandi qualità | a Tokyo 2020 puntiamo al podio”

(Di domenica 9 maggio 2021) L’entra nella fase calda della stagione, quella che porterà alle Olimpiadi di. Gianlorenzo “Chicco”, tecnico della Cucine Lube Civitanova e CT della selezione azzurra maschile, è entrato ufficialmente in modalità olimpica. “Ho gioito con i ragazzi per un grande traguardo, ma adesso il mio pensiero fisso e’ programmare il percorso migliore possibile per gli atleti azzurri in vista dei Giochi Olimpici – dice all’uffico stampa della Lube – Alcuni giovani hanno bisogno di andare in campo e la VNL di Rimini ci dara’ una mano, mentre altri atleti, che sono gia’ punti di riferimento, necessitano di un po’ di riposo dopo una stagione lunga e complicata“. Ancora: “Saper fronteggiare le avversità e riemergere nei momenti più difficili con uno sforzo extra è una chiave per ...

Advertising

si_ngularity : RT @VolleyLube: Blengini vuole dare all'Italvolley la mentalità della Cucine Lube? #noisiamolube #coppaitalia2021 #campionidelmondo #campio… - VolleyLube : Blengini vuole dare all'Italvolley la mentalità della Cucine Lube? #noisiamolube #coppaitalia2021 #campionidelmondo… - NBVVerona : #SpiritoNazionale ???? Domenica il palleggiatore gialloblù raggiungerà il CPO Giulio Onesti di Roma per unirsi al res… -

Ultime Notizie dalla rete : Italvolley Blengini

Sportface.it

Scocca l'ora del primo raduno del 2021 anche per l'maschile del ct Gianlorenzo. Gli azzurri si ritroveranno il prossimo 25 aprile a Roma per il primo collegiale (che durerà fino al 6 maggio), in vista del momento clou della ...A guidare gli azzurri domenica ci sar per il vice di, il giovane coach di Vibo Valentia, Antonio Valentini (, infatti, ancora impegnato nella finale scudetto con Civitanova: sabato ...Dallo Scudetto in biancorosso all’avventura olimpica alla guida della Nazionale Italiana. Gianlorenzo “Chicco” ...Terminata la stagione dei club con lo scudetto della Cucine Lube e la Champions ai polacchi dello Zaksa che eliminarono i cucinieri ai quarti di finale, è in corso l’attività delle nazionali in vista ...