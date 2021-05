‘Italia Sì’ Denise Pipitone, il legale Frazzitta: “Nuove importanti intercettazioni” (Di domenica 9 maggio 2021) Italia Sì, Denise Pipitone: ci sono voluti tanti anni ma adesso pare che si sia arrivati ad una svolta nelle indagini su Denise Pipitone Durante la puntata di Italia sì è intervenuto l’avvocato di Piera Maggio per rivelare importanti novità su Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Marsala, e l’attenzione del programma ‘Chi l’ha visto?’ – che ha riacceso i riflettori sul caso – potrebbe essere vicina la verità sulla scomparsa di Denise. “Oggi c’è un passo importante nelle indagini. Stiamo lavorando su Nuove intercettazioni che riteniamo estremamente importanti. Ne abbiamo rintracciate di Nuove”, ha ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 maggio 2021) Italia Sì,: ci sono voluti tanti anni ma adesso pare che si sia arrivati ad una svolta nelle indagini suDurante la puntata di Italia sì è intervenuto l’avvocato di Piera Maggio per rivelarenovità su, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Marsala, e l’attenzione del programma ‘Chi l’ha visto?’ – che ha riacceso i riflettori sul caso – potrebbe essere vicina la verità sulla scomparsa di. “Oggi c’è un passo importante nelle indagini. Stiamo lavorando suche riteniamo estremamente. Ne abbiamo rintracciate di”, ha ...

