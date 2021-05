Israele: Lapid - Bennett, contatti serrati per nuovo governo (Di domenica 9 maggio 2021) Una accelerazione nei contatti per la formazione di un nuovo governo è stata impressa da Yair Lapid, leader del partito centrista Yesh Atid, e da Naftali Bennett, del partito nazionalista 'Yamina'. "... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) Una accelerazione neiper la formazione di unè stata impressa da Yair, leader del partito centrista Yesh Atid, e da Naftali, del partito nazionalista 'Yamina'. "...

Gerusalemme, ancora scontri tra i palestinesi e la polizia israeliana: 100 feriti Il leader di Yesh Atid, Yair Lapid, che attualmente ha il mandato di provare a formare il nuovo governo, ha sottolineato: 'Lo Stato di Israele non permetterà che la violenza aumenti e non permetterà ...

In Israele muove i primi passi la coalizione dei traditi Lapid riunisce Bennett, Sa'ar, Lieberman e altri ex del primo ministro, la chiama la "coalizione del cambiamento", ma finora sembra un'alleanza che ha un solo punto in comune: tenere Netanyahu lontano ...

