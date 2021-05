Inzaghi non ci sta: “I ragazzi piangevano, si sentivano derubati: designare Mazzoleni alimenta dei sospetti” (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo il lungo sfogo del presidente del Benevento, anche l’allenatore Filippo Inzaghi ha voluto rincarare la dose ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “L’arbitro mi ha detto che il tocco c’è stato ma lieve. Se l’arbitro dice che il tocco c’è stato, il VAR non può intervenire. Retrocedere è brutto, ma se deve accadere noi vogliamo farlo con le nostre gambe, non così. I ragazzi piangevano nello spogliatoio, si sentivano derubati di qualcosa. Era lo stesso VAR e di Napoli-Cagliari, così si alimentano i sospetti di un calcio che non mi piace“. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo il lungo sfogo del presidente del Benevento, anche l’allenatore Filippoha voluto rincarare la dose ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “L’arbitro mi ha detto che il tocco c’è stato ma lieve. Se l’arbitro dice che il tocco c’è stato, il VAR non può intervenire. Retrocedere è brutto, ma se deve accadere noi vogliamo farlo con le nostre gambe, non così. Inello spogliatoio, sidi qualcosa. Era lo stesso VAR e di Napoli-Cagliari, così sino idi un calcio che non mi piace“.

Advertising

titty_napoli : RT @maxmassi969: Inzaghi pesantissimo contro AIA e Mazzoleni: “dopo l’errore di Napoli a favore del Cagliari non si può ripetere lo stesso… - DeeP_InSiDe89 : RT @NicoSchira: Dopo #Vigorito anche Pippo #Inzaghi rincara la dose: “Retrocedere è brutto, noi vorremmo farlo con le nostre gambe, non cos… - Antorco66 : @dAC196810 Contro di voi si trasformava. Non ho mai capito come mai picchiasse con così tanta cattiveria. Inzaghi S… - pasquale_caos : RT @NicoSchira: Dopo #Vigorito anche Pippo #Inzaghi rincara la dose: “Retrocedere è brutto, noi vorremmo farlo con le nostre gambe, non cos… - FERRARAPASQUAL2 : RT @tuttonapoli: Inzaghi contro Mazzoleni: 'Non poteva intervenire come a Napoli, l'arbitro mi ha detto...' -