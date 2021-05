Internazionali d’Italia oggi: orari 9 maggio, ordine di gioco, tv, streaming (Di domenica 9 maggio 2021) Cominciano e continuano le danze al Foro Italico di Roma per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia. L’inizio riguarda il tabellone principale maschile, con quattro incontri di primo turno del Masters 1000 maschile e il completamento delle qualificazioni tanto al maschile quanto al femminile. Tra i quattro incontri di tabellone maschile che si giocheranno oggi, ci sarà quello di debutto di Salvatore Caruso, atteso da un confronto molto difficile con il belga David Goffin. Per quanto riguarda invece le qualificazioni, sono tre i giocatori italiani tra uomini e donne ancora in corsa: Raul Brancaccio e Marco Cecchinato sono in cerca del pass tra gli uomini, mentre Sara Errani va a caccia della partecipazione numero 15 in tabellone principale femminile. Sarà una giornata di tennis senza pubblico al Foro Italico, poiché questo si vedrà ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Cominciano e continuano le danze al Foro Italico di Roma per quanto riguarda gli. L’inizio riguarda il tabellone principale maschile, con quattro incontri di primo turno del Masters 1000 maschile e il completamento delle qualificazioni tanto al maschile quanto al femminile. Tra i quattro incontri di tabellone maschile che si giocheranno, ci sarà quello di debutto di Salvatore Caruso, atteso da un confronto molto difficile con il belga David Goffin. Per quanto riguarda invece le qualificazioni, sono tre i giocatori italiani tra uomini e donne ancora in corsa: Raul Brancaccio e Marco Cecchinato sono in cerca del pass tra gli uomini, mentre Sara Errani va a caccia della partecipazione numero 15 in tabellone principale femminile. Sarà una giornata di tennis senza pubblico al Foro Italico, poiché questo si vedrà ...

