Internazionali d’Italia, il tabellone delle italiane: cammino durissimo per le azzurre fin dall’esordio (Di domenica 9 maggio 2021) Le tre wild card per gli Internazionali d’Italia 2021 di tennis sono andate a tre atlete del Bel Paese: a Roma il sorteggio del tabellone di singolare femminile, che scatterà lunedì 10 maggio, ha inserito tutte le azzurre nel primo quarto del main draw. A queste si spera possa aggiungersi Sara Errani, impegnata oggi nel turno decisivo delle qualificazioni. Le prime otto teste di serie del tabellone usufruiscono di un bue all primo turno, e le azzurre lo sanno bene: nello spot della numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, sconfitta ieri in finale a Madrid, va a collocarsi Martina Trevisan, che affronterà all’esordio la kazaka Yaroslava Shvedova ed al secondo turno incrocerebbe proprio l’oceanica. Non va molto meglio a Camila Giorgi, sulla quale pende anche un ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Le tre wild card per gli2021 di tennis sono andate a tre atlete del Bel Paese: a Roma il sorteggio deldi singolare femminile, che scatterà lunedì 10 maggio, ha inserito tutte lenel primo quarto del main draw. A queste si spera possa aggiungersi Sara Errani, impegnata oggi nel turno decisivoqualificazioni. Le prime otto teste di serie delusufruiscono di un bue all primo turno, e lelo sanno bene: nello spot della numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, sconfitta ieri in finale a Madrid, va a collocarsi Martina Trevisan, che affronterà all’esordio la kazaka Yaroslava Shvedova ed al secondo turno incrocerebbe proprio l’oceanica. Non va molto meglio a Camila Giorgi, sulla quale pende anche un ...

