Internazionali d’Italia, il tabellone degli italiani a Roma: Berrettini e Sonego, buone chance. Sinner con Nadal. E Musetti e Fognini… (Di domenica 9 maggio 2021) Saranno otto gli italiani al via, già da quest’oggi (con Caruso-Goffin), agli Internazionali d’Italia, tornati in questo 2021 alla loro collocazione naturale di maggio dopo lo strano settembre capitato per il 2020 a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19 nel suo primo periodo. Andiamo a scoprirne gli accoppiamenti e le possibili prospettive. L’ordine che verrà qui seguito non è quello della classifica, ma è proprio quello del tabellone Romano. Matteo Berrettini, inserito nello spot di ottavi di finale immediatamente inferiore rispetto a quello di Novak Djokovic, sfiderà subito il georgiano Nikoloz Basilashvili, con il quale ha vinto negli ultimi due precedenti, dei quattro tra loro disputati. Non è proprio un sorteggio semplice per il finalista di Madrid, anche se il ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Saranno otto glial via, già da quest’oggi (con Caruso-Goffin), agli, tornati in questo 2021 alla loro collocazione naturale di maggio dopo lo strano settembre capitato per il 2020 a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19 nel suo primo periodo. Andiamo a scoprirne gli accoppiamenti e le possibili prospettive. L’ordine che verrà qui seguito non è quello della classifica, ma è proprio quello delno. Matteo, inserito nello spot di ottavi di finale immediatamente inferiore rispetto a quello di Novak Djokovic, sfiderà subito il georgiano Nikoloz Basilashvili, con il quale ha vinto negli ultimi due precedenti, dei quattro tra loro disputati. Non è proprio un sorteggio semplice per il finalista di Madrid, anche se il ...

