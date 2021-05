Internazionali di Roma |  otto i tennisti italiani al via

(Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Sonoal via del tabellone principale maschile degliBNL d'Italia, quarto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 2.082.960 euro, di scena sui campi del Foro Italico di. Matteo Berrettini, n.10 del ranking mondiale e nona testa di serie, esordirà contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.31 ATP e recente vincitore del torneo di Monaco: sarà il quinto testa a testa fra il 24enneno, grande protagonista questa settimana nel “1000” di Madrid, e il 29enne di Tbilisi e il bilancio è in perfetta parità (2 a 2), con affermazioni di Basilashvili nel 2014 al primo turno del challenger di Andria (cemento indoor) e poi nel 2018 al primo turno a Marrakech (terra) e successi dell'azzurro sempre nel 2018 al primo turno di Winston ...

Jannik Sinner si prepara così all'esordio agliOpen d'Italia diche da domani entreranno nel vivo con il main draw. Avrà il francese Ugo Humbert al primo turno, poi subito Rafa ...Si è presentata così Naomi Osaka al tradizionale media day degliBNL d'Italia. Per la 23enne di Osaka è solo la quarta partecipazione adove lo scorso anno ha raggiunto i quarti ...Finisce nel secondo turno delle qualificazioni il cammino di Marco Cecchinato al Foro Italico di Roma. Il siciliano non riesce a entrare nel tabellone principale, uscendo sconfitto dal confronto con i ...Ostacolo francese per Jannik Sinner, abbinato al primo turno a Ugo Humbert, n.32 ATP. Il tabellone vede anche gli incontri degli altri italiani Gianluca Mager, Lorenzo Sonego,Salvatore Caruso, Lorenzo ...