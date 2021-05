Inter, quante certezze: dall'attacco alla difesa. Le basi per il futuro ci sono (Di domenica 9 maggio 2021) Il quotidiano poi aggiunge: ' Il primo gol lo ha fatto Gagliardini , decimo giocatore in rosa ad aver fatto almeno tre gol in campionato. Poi doppietta di Sanchez (in mezzo, rete di Keita per la Samp ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 9 maggio 2021) Il quotidiano poi aggiunge: ' Il primo gol lo ha fatto Gagliardini , decimo giocatore in rosa ad aver fatto almeno tre gol in campionato. Poi doppietta di Sanchez (in mezzo, rete di Keita per la Samp ...

forzajuve65 : @riotta @sampdoria @Inter Indovino, tu devi essere il fratello di Pistocchi? 9 anni di sofferenze chissà quante ulc… - MarioGuglielmi : RT @44gattdernesto: @riotta @sampdoria @Inter Nei 9 anni passati in quanti l’hanno fatto e quante volte Lei stesso ha esortato le squadre a… - alealex73 : RT @44gattdernesto: @riotta @sampdoria @Inter Nei 9 anni passati in quanti l’hanno fatto e quante volte Lei stesso ha esortato le squadre a… - 271Anto : RT @44gattdernesto: @riotta @sampdoria @Inter Nei 9 anni passati in quanti l’hanno fatto e quante volte Lei stesso ha esortato le squadre a… - Paolo_ADP10 : RT @DinoTroccoli: @riotta @sampdoria @Inter Si si come no... Mi ricordi quali e quante squadre hanno fatto i complimenti alla squadra che h… -

Serie A: Inter - Sampdoria LIVE La Sampdoria ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 12 (4N, 5P). LE FORMAZIONI UFFICIALI : INTER - Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; ...

Inter, quante certezze: dall'attacco alla difesa. Le basi per il futuro ci sono L'inter, incerta a livello societario, scopre molte certezze sul piano squadra: dalla Lu-La al gioco. Il futuro può essere roseo.

