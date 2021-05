Infortunio Milinkovic Savic: probabile rottura del setto nasale. Le ultime (Di domenica 9 maggio 2021) Ulteriori problemi in casa Lazio dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Milinkovic Savic potrebbe avere una rottura del setto nasale Piove sul bagnato in casa Lazio. Oltre alla sconfitta contro la Fiorentina, che mette un ulteriore freno alla corsa Champions, i biancocelesti potrebbero perdere Milinkovic Savic. Il centrocampista sembrerebbe aver riportato la rottura del setto nasale nel match contro i viola, come ha spiegato Inzaghi. «Nella ripresa, Milinkovic è voluto restare in campo nonostante il problema. probabile la rottura del setto nasale» ha dichiarato il tecnico biancoceleste. CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Ulteriori problemi in casa Lazio dopo la sconfitta contro la Fiorentina.potrebbe avere unadelPiove sul bagnato in casa Lazio. Oltre alla sconfitta contro la Fiorentina, che mette un ulteriore freno alla corsa Champions, i biancocelesti potrebbero perdere. Il centrocampista sembrerebbe aver riportato ladelnel match contro i viola, come ha spiegato Inzaghi. «Nella ripresa,è voluto restare in campo nonostante il problema.ladel» ha dichiarato il tecnico biancoceleste. CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 L'articolo ...

