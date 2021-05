Infortunio Milinkovic-Savic | le condizioni del centrocampista della Lazio

(Di domenica 9 maggio 2021) La, attraverso un comunicato, ha fatto sapereè stato sottoposto a un intervento per ridurre la frattura del setto nasale Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, laha fatto sapere chesi è sottoposto, nella giornata odierna, a un intervento chirurgico per ridurre la frattura al setto nasale. Unmaturato nella sfida di ieri contro la Fiorentina. Questo il comunicato: «Si comunica che nella mattinata odierna il calciatore Sergejè stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzionefrattura delle ossa nasali riportata nel corsopartita Fiorentina-.L’intervento chirurgico, ...

... Pereira e Luiz Felipe, quest'ultimo rientrato in campo dopo un lungo stop per. Al 88' ...6 " Ha lottato come ha potuto contro la Viola, uno dei meno peggio dello scacchiere ...Oltre alla sconfitta contro la Fiorentina, che mette un ulteriore freno alla corsa Champions, i biancocelesti potrebbero perdereSavic. Il centrocampista sembrerebbe aver riportato la ...Colpito da Pulgar durante Fiorentina-Lazio, Sergej Milinkovic-Savic si è sottoposto a un intervento chirurgico: a rischio la presenza col Parma.Infortunio Milinkovic Savic, il centrocampista offensivo biancoceleste si opera al setto nasale. Intervento riuscito. La situazione.