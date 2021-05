India, inaugurato l’impianto di produzione dell’ossigeno donato dall’Italia (Di domenica 9 maggio 2021) “Attivo da oggi il sistema di autoproduzione di ossigeno in grado di rifornire l’intero ospedale di Greater Noida, donato dalla regione Piemonte all’India per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, nell’ambito del Meccanismo Europeo. Un grande lavoro del nostro Sistema di Protezione Civile”. Così si legge sulla pagina Facebook dell’Ambasciata d’Italia in India. “Molto felice di annunciare che l’impianto di produzione di ossigeno donato dall’Italia all’India è stato inaugurato oggi all’ospedale ITBP di Greater Noida. Sapere che da oggi questo ospedale non avrà più bisogno di forniture di ossigeno perché ora è in grado di produrlo autonomamente, grazie al contributo italiano, ci rende orgogliosi e dimostra la grande ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) “Attivo da oggi il sistema di autodi ossigeno in grado di rifornire l’intero ospedale di Greater Noida,dalla regione Piemonte all’per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, nell’ambito del Meccanismo Europeo. Un grande lavoro del nostro Sistema di Protezione Civile”. Così si legge sulla pagina Facebook dell’Ambasciata d’Italia in. “Molto felice di annunciare chedidi ossigenoall’è statooggi all’ospedale ITBP di Greater Noida. Sapere che da oggi questo ospedale non avrà più bisogno di forniture di ossigeno perché ora è in grado di produrlo autonomamente, grazie al contributo italiano, ci rende orgogliosi e dimostra la grande ...

Ultime Notizie dalla rete : India inaugurato Ossigeno e formazione medica per aiutare l'India in ginocchio ... inaugurato alla presenza dell'ambasciatore italiano in India, Vincenzo De Luca. Un sistema all'avanguardia e in grado di produrre ossigeno autonomamente per 100 pazienti contemporaneamente: quanto ...

Papa Francesco vicino al popolo indiano che soffre per l'emergenza Covid ...di aiuti per l'India vi è anche l'Italia, che ha fornito un impianto per l'ossigeno per l'ospedale Itbp a Greater Noida, nell'Uttar Pradesh. L'ambasciatore italiano Vincenzo De Luca ha inaugurato ...

India, inaugurato l’impianto di produzione ossigeno donato dall’Italia È quanto ha impiegato il team di Maxi Emergenza della Regione Piemonte, guidato da Mario Raviolo, per montare la struttura di produzione dell’ossigeno prestata ai medici indiani come aiuto ad affronta ...

