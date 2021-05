Incidente nel cantiere navale, operaio napoletano precipita nel vuoto: è grave (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNettuno (Ro) – grave Incidente sul lavoro ieri al Porto Turistico di Nettuno, vicino Roma. Un operaio di 54 anni, originario di Napoli, che stava effettuando lavori di rimessaggio, è precipitato da un’altezza di 4 metri. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in gravi condizioni in eliambulanza all’ospedale San Camillo della Capitale. Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno e gli uomini della Asl Roma 6 per gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNettuno (Ro) –sul lavoro ieri al Porto Turistico di Nettuno, vicino Roma. Undi 54 anni, originario di Napoli, che stava effettuando lavori di rimessaggio, èto da un’altezza di 4 metri. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in gravi condizioni in eliambulanza all’ospedale San Camillo della Capitale. Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno e gli uomini della Asl Roma 6 per gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

