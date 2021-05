Incidente al Mugello, muore pilota durante la Coppa Italia Moto (Di domenica 9 maggio 2021) Tragedia al Mugello: è morto Stelvio Boaretto, 59 anni, impegnato nel Trofeo Italiano Amatori nella categoria 1000 Avanzata. Il pilota è stato coinvolto in un Incidente di gara con altri partecipanti. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 maggio 2021) Tragedia al: è morto Stelvio Boaretto, 59 anni, impegnato nel Trofeono Amatori nella categoria 1000 Avanzata. Ilè stato coinvolto in undi gara con altri partecipanti. ...

Agenzia_Ansa : Incidente in pista al Mugello, morto un motociclista. Durante la gara amatori di Coppa Italia, interrotta la manife… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Incidente in pista durante una gara amatoriale al circuito del Mugello, morto un pilota 59enne - Marilenapas : RT @SkyTG24: Incidente in pista al Mugello, morto un pilota di moto - g_old_maind : Un pilota italiano di moto è morto oggi in un incidente durante la gara tenutasi al circuito del Mugello. ???? Che brutta notizia.?? - francobus100 : Incidente in gara al Mugello, muore il pilota padovano Boaretto -