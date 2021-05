In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Maggio: 50 mld alle imprese e ospedali dimezzati. Cambio di passo (Di domenica 9 maggio 2021) Impunità di gregge di Marco Travaglio Se il primo che passa va in tv a parlare di giustizia, non si può pretendere che la gente ci capisca qualcosa. Se poi, come l’altra sera su La7, a giudicare magistrati incensurati come Davigo, Greco, Ardita e Storari – messi l’un contro l’altro dalle furbizie depistanti dell’avvocato Amara – si chiama un ex pm Covid-19. Convivere con la pandemia Calcolo Rt sui ricoverati per evitare altre chiusure. Si riaprirà un po’ prima C’è una situazione paradossale. La pressione delle Regioni, della Lega e di gran parte del Paese è sempre più forte per riaprire il più possibile dal 17 Maggio. Ma invece quel giorno, fra due lunedì, alcune Regioni rischiano di dover richiudere, passando dal giallo all’arancione, anche quello che è stato già riaperto dal 26 aprile, di Alessandro Mantovani e Giacomo ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Impunità di gregge di Marco Travaglio Se il primo che passa va in tv a parlare di giustizia, non si può pretendere che la gente ci capisca qualcosa. Se poi, come l’altra sera su La7, a giudicare magistrati incensurati come Davigo, Greco, Ardita e Storari – messi l’un contro l’altro dfurbizie depistanti dell’avvocato Amara – si chiama un ex pm Covid-19. Convivere con la pandemia Calcolo Rt sui ricoverati per evitare altre chiusure. Si riaprirà un po’ prima C’è una situazione paradossale. La pressione delle Regioni, della Lega e di gran parte del Paese è sempre più forte per riaprire il più possibile dal 17. Ma invece quel giorno, fra due lunedì, alcune Regioni rischiano di dover richiudere, passando dal giallo all’arancione, anche quello che è stato già riaperto dal 26 aprile, di Alessandro Mantovani e Giacomo ...

