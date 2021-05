Il volto noto della Tv italiana in Ospedale: le sue condizioni (Di domenica 9 maggio 2021) Gianluca De Matteis sui social ha rivelato di aver avuto un incidente in moto. De Matteis è un ex tronista di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi. Come alcuni ricorderanno le cose per Gianluca non sono andate bene nel corso del dating-show. Infatti a poche settimane dalla scelta, il concorrente ha deciso di abbandonare il trono, non essendo riuscito a trovare nessuna corteggiatrice che lo coinvolgesse. De Matteis non volendo prendere in giro il pubblico ne tanto meno la redazione del programma è tornato a casa, solo e sembrerebbe ancora single. Nelle scorse ore l’ex tronista ha fatto preoccupare i suoi followers, comunicandogli di aver avuto un incidente ma di star bene. In una serie di storie su Instagram apparse ieri sul suo profilo, dove vanta un pubblico di 116 mila followers, De Matteis ha raccontato come è avvenuto l’incidente e quali siano state le ... Leggi su howtodofor (Di domenica 9 maggio 2021) Gianluca De Matteis sui social ha rivelato di aver avuto un incidente in moto. De Matteis è un ex tronista di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi. Come alcuni ricorderanno le cose per Gianluca non sono andate bene nel corso del dating-show. Infatti a poche settimane dalla scelta, il concorrente ha deciso di abbandonare il trono, non essendo riuscito a trovare nessuna corteggiatrice che lo coinvolgesse. De Matteis non volendo prendere in giro il pubblico ne tanto meno la redazione del programma è tornato a casa, solo e sembrerebbe ancora single. Nelle scorse ore l’ex tronista ha fatto preoccupare i suoi followers, comunicandogli di aver avuto un incidente ma di star bene. In una serie di storie su Instagram apparse ieri sul suo profilo, dove vanta un pubblico di 116 mila followers, De Matteis ha raccontato come è avvenuto l’incidente e quali siano state le ...

