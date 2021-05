Il video che ha scatenato lo sfogo di Beppe Grillo dietro le nuove accuse: nelle carte le oscenità dei quattro mentre le ragazze dormivano (Di domenica 9 maggio 2021) Nel secondo avviso di conclusione delle indagini preliminari nel caso Grillo emergono i dettagli sul contenuto di un altro video che Ciro Grillo e gli altri tre amici hanno fatto la notte del 16 luglio 2019 durante la notte dei presunti stupri di gruppo. Il quotidiano La Verità, che ha visionato gli ultimi atti della procura di Tempio Pausania, riporta ampi stralci con la descrizione di quelle immagini, ipotizzando che possa trattarsi proprio di quelle citate da Beppe Grillo nel suo sfogo su Facebook in difesa del figlio e dei suoi amici, quando li definiva: «quattro coglioni col pisello così, non quattro stupratori». E infatti il filmato mostrerebbe i ripetuti atti osceni che vedono protagonisti i quattro mentre le ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) Nel secondo avviso di conclusione delle indagini preliminari nel casoemergono i dettagli sul contenuto di un altroche Ciroe gli altri tre amici hanno fatto la notte del 16 luglio 2019 durante la notte dei presunti stupri di gruppo. Il quotidiano La Verità, che ha visionato gli ultimi atti della procura di Tempio Pausania, riporta ampi stralci con la descrizione di quelle immagini, ipotizzando che possa trattarsi proprio di quelle citate danel suosu Facebook in difesa del figlio e dei suoi amici, quando li definiva: «coglioni col pisello così, nonstupratori». E infatti il filmato mostrerebbe i ripetuti atti osceni che vedono protagonisti ile ...

