Il vaiolo già nelle mummie egizie: a Firenze uccise duemila bambini (Di domenica 9 maggio 2021) Le origini del vaiolo sono sconosciute e i più antichi rapporti attorno ad esso non sono sempre attendibili. La più antica prova si trova nelle mummie egizie di persone morte circa 3000 anni fa. È quindi ragionevole pensare che il vaiolo venisse trasmesso dall’Egitto per via terrestre o marittima fino all’India, dove rimase come una malattia umana a carattere endemico per circa 2000 anni e forse ancor più. Nel I secolo d.C. il virus entrò in Cina da Sud-Ovest e diventò stabile nella popolazione. Al medico Ko-Hung, vissuto durante la dinastia Chin (265-313 d.C.), dobbiamo la prima descrizione dettagliata del vaiolo, accompagnata, fra l’altro, da una notizia interessante sull’origine della malattia nel Paese asiatico: essa vi fu introdotta dagli Unni, tribù nomade che giunse anche in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 maggio 2021) Le origini delsono sconosciute e i più antichi rapporti attorno ad esso non sono sempre attendibili. La più antica prova si trovadi persone morte circa 3000 anni fa. È quindi ragionevole pensare che ilvenisse trasmesso dall’Egitto per via terrestre o marittima fino all’India, dove rimase come una malattia umana a carattere endemico per circa 2000 anni e forse ancor più. Nel I secolo d.C. il virus entrò in Cina da Sud-Ovest e diventò stabile nella popolazione. Al medico Ko-Hung, vissuto durante la dinastia Chin (265-313 d.C.), dobbiamo la prima descrizione dettagliata del, accompagnata, fra l’altro, da una notizia interessante sull’origine della malattia nel Paese asiatico: essa vi fu introdotta dagli Unni, tribù nomade che giunse anche in ...

Gnomiefate : @AmbrosinoSalva3 Non solo.. Il vaccino serve a debellare la malattia, come fu, ad es, x il vaiolo. Qui parlano di s… - RossellaRome : @Marco_Giaveri @2631925 Per estirpare importanti malattie. Come già fatto in passato con polio, vaiolo ecc. Rovinar… - tweety70il : RT @saggiadecisione: Ma questa #Salmaso l’ha mandata #Galli? Ha già deciso che la pandemia di Covid sarà come il vaiolo?!? Che palle! #stas… - Ettore572 : RT @saggiadecisione: Ma questa #Salmaso l’ha mandata #Galli? Ha già deciso che la pandemia di Covid sarà come il vaiolo?!? Che palle! #stas… - steffit7 : RT @saggiadecisione: Ma questa #Salmaso l’ha mandata #Galli? Ha già deciso che la pandemia di Covid sarà come il vaiolo?!? Che palle! #stas… -

Ultime Notizie dalla rete : vaiolo già La storia dei vaccini, apre la mostra itinerante che farà tappa a Empoli Si scopre allora che i passaporti vaccinali di cui si discute oggi, erano previsti già nel ... Si scopre anche che, dal vaiolo all'influenza, il tema dei vaccini ha sempre scatenato reazioni opposte. ...

Dalla peste al Covid nella mostra itinerante Si scopre allora che i passaporti vaccinali di cui si discute oggi, erano previsti già nel ... Si scopre anche che, dal vaiolo all'influenza, il tema dei vaccini ha sempre scatenato reazioni opposte. ...

Il vaiolo già nelle mummie egizie: a Firenze uccise duemila bambini BergamoNews Si scopre allora che i passaporti vaccinali di cui si discute oggi, erano previstinel ... Si scopre anche che, dalall'influenza, il tema dei vaccini ha sempre scatenato reazioni opposte. ...Si scopre allora che i passaporti vaccinali di cui si discute oggi, erano previstinel ... Si scopre anche che, dalall'influenza, il tema dei vaccini ha sempre scatenato reazioni opposte. ...