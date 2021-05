Il tweet di De Laurentiis lascia speranza per una conferma di Gattuso

(Di domenica 9 maggio 2021) Da mesi ormai il rapporto trae Desembra ormai compromesso, e il finale sembra portare inevitabilmente verso una separazione. Secondo il Corriere della Sera, però, ildi ieri portaper il futuro. Infatti, non è del tutto da escludere unadi. Seppur la possibilità sembri remota, il post direttamente rivolto al tecnico può aprire uno spiraglio per la permanenza.

