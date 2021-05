Il testamento di Paolo Rossi è un grande gesto di amore per le figlie: rose rosse per sempre (Di domenica 9 maggio 2021) Un compleanno diverso da quello di tutte le bambine. Per la figlia di Paolo Rossi, la festa dei 9 anni è stata la prima senza il padre, scomparso per un tumore il 9 dicembre a 64 anni. Ma la piccola ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) Un compleanno diverso da quello di tutte le bambine. Per la figlia di, la festa dei 9 anni è stata la prima senza il padre, scomparso per un tumore il 9 dicembre a 64 anni. Ma la piccola ...

Advertising

Corriere : Paolo Rossi e il testamento per le figlie: «Rose rosse per loro ad ogni compleanno» - Emanuel70123144 : RT @MediasetTgcom24: Paolo Rossi, reso noto il testamento: 'Rose rosse per il compleanno delle mie figlie' #paolorossi - mariatroiano1 : RT @MediasetTgcom24: Paolo Rossi, reso noto il testamento: 'Rose rosse per il compleanno delle mie figlie' #paolorossi - LordGalurd : RT @MediasetTgcom24: Paolo Rossi, reso noto il testamento: 'Rose rosse per il compleanno delle mie figlie' #paolorossi - NekoAunty : RT @MediasetTgcom24: Paolo Rossi, reso noto il testamento: 'Rose rosse per il compleanno delle mie figlie' #paolorossi -