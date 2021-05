Il tennis azzurro al centro del mondo (Di domenica 9 maggio 2021) Sognavamo da anni un'Italia così forte ai nastri di partenza degli Internazionali. Adesso ce l'abbiamo, in campo ma anche fuori perché il torneo che si apre oggi a Roma è il punto di partenza di una ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 maggio 2021) Sognavamo da anni un'Italia così forte ai nastri di partenza degli Internazionali. Adesso ce l'abbiamo, in campo ma anche fuori perché il torneo che si apre oggi a Roma è il punto di partenza di una ...

Advertising

Gazzetta_it : Il #tennis azzurro al centro del mondo - chriatta : RT @TramoMario: La crescita di #Berrettini era evidente anche a inizio stagione ma gli infortuni avevano rallentato tutto. L'azzurro sta di… - ScarpelliniMas : @angelomangiante sperando non scenda in campo il Berrettini di ieri sera con Garin... Sempre forza il Tennis Azzurro !!!! - TramoMario : La crescita di #Berrettini era evidente anche a inizio stagione ma gli infortuni avevano rallentato tutto. L'azzurr… - mysportyside : Dopo anni a bocca asciutta, per la seconda volta in poche settimane un tennista #azzurro approda in finale in un… -