Il Segreto puntata domenica 16 maggio 2021: le anticipazioni (Di domenica 9 maggio 2021) Mentre il pubblico di Canale 5 si dice furioso per il poco spazio che è stato riservato alla soap opera, si avvicina il gran finale e i colpi di scena a Puente Viejo non mancano L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 9 maggio 2021) Mentre il pubblico di Canale 5 si dice furioso per il poco spazio che è stato riservato alla soap opera, si avvicina il gran finale e i colpi di scena a Puente Viejo non mancano L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

chetempochefa : 'Domani andremo in onda, trasmetteremo un filmato esclusivo che riprende un politico importante: Matteo Renzi, ment… - robbstank11 : Dovete scegliere con una pistola puntata alla testa ?? Juve o Milan? Chi preferite vada in #Champions? Il voto è… - WestRaymond3 : Comunque volevo dire che ho visto l'ultima puntata di #ReportRai3, da nonno, e non credevo che il wafer fosse merce… - _dontbebad_ : RT @laragazzacarla_: Segnalo qui la puntata intera, 'Il segreto di Fata Lina'. Magari a qualcuno può tornare utile. - rosaroses93 : RT @laragazzacarla_: Segnalo qui la puntata intera, 'Il segreto di Fata Lina'. Magari a qualcuno può tornare utile. -