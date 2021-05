Il Segreto puntata domenica 16 maggio 2021: le anticipazioni (Di domenica 9 maggio 2021) Il Segreto Mentre il pubblico di Canale 5 si dice furioso per il poco spazio che è stato riservato alla soap opera, si avvicina il gran finale e i colpi di scena a Puente Viejo non mancano Pubblicato su 9 maggio 2021 Dopo la puntata di oggi, Il Segreto torna in onda domenica prossima, 16 maggio 2021, con una nuova puntata. Cosa accade a Puente Viejo? Le anticipazioni rivelano che Marta viene soccorsa dal dottor Clemente, dopo la violenta lite con Ramon. Durante questo duro scontro, l’uomo usa la violenza con la povera Solozabal, che perde i sensi. Spaventato, cerca aiuto all’interno della Casona. Manuela è l’unica ad aver intuito cosa è realmente accaduto tra i due neo sposi. Pertanto, tenta di ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) IlMentre il pubblico di Canale 5 si dice furioso per il poco spazio che è stato riservato alla soap opera, si avvicina il gran finale e i colpi di scena a Puente Viejo non mancano Pubblicato su 9Dopo ladi oggi, Iltorna in ondaprossima, 16, con una nuova. Cosa accade a Puente Viejo? Lerivelano che Marta viene soccorsa dal dottor Clemente, dopo la violenta lite con Ramon. Durante questo duro scontro, l’uomo usa la violenza con la povera Solozabal, che perde i sensi. Spaventato, cerca aiuto all’interno della Casona. Manuela è l’unica ad aver intuito cosa è realmente accaduto tra i due neo sposi. Pertanto, tenta di ...

