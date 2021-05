Il segreto anticipazioni | Marta perde il bambino | che ne sarà di Ramon?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 9 maggio 2021) Non ci poteva essere epilogo più drammatico per, anche se questa story line darà ancora molto di cui parlare al pubblico che ama Il. La soap spagnola torna la prossima domenica e scopriremo che purtroppo, a causa delle botte prese dae dalle continue violenze,alla fine ha perso il. Ma come si evolverà questa vicenda? E’ chiaro a tutti che a fare del male asia stato suo marito, pagherà per quello che è successo? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata de Ilin onda la prossima domenica su Canale 5. Cosa accadrà nella puntata de Ildel 16 maggio 2021? Scopriamolo con le ultime news da Puente Viejo, eccole per voi. Il...