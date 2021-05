Il ritorno di Liberato, nuovo brano e videoclip: “E Te Veng’ A Piglià” (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nove maggio, l’inizio di un successo celato dal mistero: il fenomeno Liberato continua a far impazzire i fan. Un annuncio che sa tanto di ritorno, “Liberato CANTA ANCORA” scrive sui social allo scoccare della mezzanotte del 9 maggio, ed i fan subito in delirio con migliaia di condivisioni del nuovo brano e videoclip di “E Te Veng’ A Piglià”. La data d’uscita della nuova canzone di Liberato non è del tutto casuale. “Nove maggio” è infatti il titolo del suo primo singolo pubblicato nell’inverno del 2017. Alla regia questa volta non c’è Francesco Lettieri, che negli anni aveva dato vita all’immaginario sonoro e visivo di Liberato, ma bensì Enea Colombi, giovane regista che da tempo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nove maggio, l’inizio di un successo celato dal mistero: il fenomenocontinua a far impazzire i fan. Un annuncio che sa tanto di, “CANTA ANCORA” scrive sui social allo scoccare della mezzanotte del 9 maggio, ed i fan subito in delirio con migliaia di condivisioni deldi “E Te”. La data d’uscita della nuova canzone dinon è del tutto casuale. “Nove maggio” è infatti il titolo del suo primo singolo pubblicato nell’inverno del 2017. Alla regia questa volta non c’è Francesco Lettieri, che negli anni aveva dato vita all’immaginario sonoro e visivo di, ma bensì Enea Colombi, giovane regista che da tempo ...

