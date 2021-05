Il ricordo di una maestra particolare: Amelia Buroni, fu insegnante a Ponte Nossa (Di domenica 9 maggio 2021) Martedì 11 maggio 2021 alle 18 nella chiesa di San Fermo a Bergamo, in via San Fermo, è in calendario una messa per Amelia Buroni, insegnante negli Anni Sessanta nelle scuole medie di Ponte Nossa, morta nel 2020. Un’occasione per ricordarla dal vivo, a un anno dai mesi difficili della pandemia. Amelia Buroni fu anche docente anche a Bonate e all’Istituto Alberghiero di San Pellegrino. Leggi su bergamonews (Di domenica 9 maggio 2021) Martedì 11 maggio 2021 alle 18 nella chiesa di San Fermo a Bergamo, in via San Fermo, è in calendario una messa pernegli Anni Sessanta nelle scuole medie di, morta nel 2020. Un’occasione per ricordarla dal vivo, a un anno dai mesi difficili della pandemia.fu anche docente anche a Bonate e all’Istituto Alberghiero di San Pellegrino.

Advertising

ItaliaViva : Questa mattina in via Caetani anche Italia Viva ha deposto una corona in memoria di #AldoMoro. In ricordo di tutte… - _Carabinieri_ : Tra i caduti della scorta dell’On. Aldo Moro c’era anche l’Appuntato dei #Carabinieri Domenico Ricci, Medaglia d’or… - disinformatico : Ricordo, ancora una volta, che il rischio di caduta in zona è assolutamente minimo e il rischio di danni è ancora p… - mixofchaosnart : @ElleEr_ ci sono degli spray fatti apposta, dove inserisci il beccuggio nel buco e spruzzi un gas che non ricordo q… - GiovannaPozzoni : RT @tetrabondi: Per la #festadellamamma avevo preparato una poesia in LIS ma oggi non ho nessuna voglia di segnare: mi son svegliato partic… -