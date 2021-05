Il razzo cinese ‘snobba’ il centro sud italiano e cade nell’Oceano Indiano: pericolo scampato (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQualcuno ha addirittura passato la notte col naso all’insù. Nelle ultime ore, dall’ilarità si è passati ad un filo di preoccupazione: “Vuoi vedere che per quanto sia grande ed estesa la terra, questo razzo va a finire proprio sopra casa mia?”. Scaramanzie, quel monito “ora ci mancava solo il razzo ed il quadro è completo”, “con la sfiga che mi ritrovo proprio su di me va a finire”. Nulla di tutto ciò, quel che resta del razzo cinese ha terminato la propria discesa nell’Oceano Indiano, ai due passi dalle Maldive. Quindi occhio e croce, non proprio a quattro passi dalla terra e dalle acque italiche ma a quasi 7000 chilometri da noi (pare sia precipitato in mare e non abbia arrecato alcun danno a cose o persone). Nelle ultime ore sui social network sono ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQualcuno ha addirittura passato la notte col naso all’insù. Nelle ultime ore, dall’ilarità si è passati ad un filo di preoccupazione: “Vuoi vedere che per quanto sia grande ed estesa la terra, questova a finire proprio sopra casa mia?”. Scaramanzie, quel monito “ora ci mancava solo iled il quadro è completo”, “con la sfiga che mi ritrovo proprio su di me va a finire”. Nulla di tutto ciò, quel che resta delha terminato la propria discesa, ai due passi dalle Maldive. Quindi occhio e croce, non proprio a quattro passi dalla terra e dalle acque italiche ma a quasi 7000 chilometri da noi (pare sia precipitato in mare e non abbia arrecato alcun danno a cose o persone). Nelle ultime ore sui social network sono ...

