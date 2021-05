Il razzo cinese non ha toccato l’Italia, scampato pericolo per il Paese. Il video dell’impatto nell’oceano (Di domenica 9 maggio 2021) Il razzo cinese non ha toccato l’Italia, in caduta libera incontrollata si è schiantato nell’oceano, a circa 15 minuti di volo dopo aver superato i cieli del nostro Paese. In tanti sono stati con il naso all’insù assistendo al suo passaggio, documentando i suoi ultimi momenti prima dell’impatto. Già nel pomeriggio di sabato il tavolo operativo presieduto dalla Protezione Civile aveva ridotto di molto la possibilità chei il razzo cinese potesse disperdere i suoi detriti sull’Italia. Dov’è caduto il razzo cinese? Il razzo cinese, che nei fatti altro non era che il secondo stadio di questo, Lunga Marcia 5B, ha sorvolato ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 maggio 2021) Ilnon ha, in caduta libera incontrollata si è schiantato, a circa 15 minuti di volo dopo aver superato i cieli del nostro. In tanti sono stati con il naso all’insù assistendo al suo passaggio, documentando i suoi ultimi momenti prima. Già nel pomeriggio di sabato il tavolo operativo presieduto dalla Protezione Civile aveva ridotto di molto la possibilità chei ilpotesse disperdere i suoi detriti sul. Dov’è caduto il? Il, che nei fatti altro non era che il secondo stadio di questo, Lunga Marcia 5B, ha sorvolato ...

