Il razzo cinese è precipitato sull’Oceano Indiano | pericolo scampato per l’Italia

Dopo una nottata di tensione in mezzo mondo il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato nell'atmosfera. È precipitato sull'Oceano Indiano, in un'area vicina alle isole Maldive. Lo rende noto l'ufficio per il volo umano dell'agenzia spaziale cinese Cnsa. Esclusa quindi la caduta di uno o più frammenti sul territorio italiano dei detriti del razzo. Sì, perché fino all'ultimo momento sembrava che anche parte del territorio nazionale, alcune regioni del Sud in particolare, fossero a rischio. Tante ipotesi prima della caduta I frammenti del razzo si sono disintegrati sopra l'Oceano Indiano, hanno riferito i media cinesi. A confermare l'avvenuto "rientro" del razzo anche il Comando di Difesa Aerospaziale

