Il razzo cinese è caduto nell’Oceano Indiano vicino alle Maldive | evitato l’impatto di detriti con l’Italia

È caduto nell'Oceano Indiano il secondo stadio del razzo cinese "Lunga Marcia 5B" in un'area vicina alle isole Maldive. La fine della lunga caduta incontrollata è stata confermata dall'ufficio per il volo umano dell'agenzia spaziale cinese, dopo che la Protezione civile in Italia poco dopo le 5 aveva potuto escludere la caduta di uno o più frammenti sul territorio italiano. Buona parte dei detriti del razzo lungo circa 30 metri, infatti, sono stati bruciati in atmosfera, escludendo nel corso della discesa che potesse concretamente procurare danni in un eventuale impatto con il suolo. Il passaggio dello stadio di razzo sui cieli italiani è stato registrato circa un'ora prima della caduta ...

