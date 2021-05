Il Pensiero di Madre Teresa per oggi 9 Maggio 2021 – Video (Di domenica 9 maggio 2021) “È necessaria l’infelicità per capire la gioia” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi vi proponiamo un Pensiero tra i tanti scritti che Madre Teresa di Calcutta ci ha lasciato. “È necessaria l’infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità… la morte per comprendere la vita. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 9 maggio 2021) “È necessaria l’infelicità per capire la gioia” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?vi proponiamo untra i tanti scritti chedi Calcutta ci ha lasciato. “È necessaria l’infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità… la morte per comprendere la vita. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

IndacoXD : Mia madre non vuole che pubblichi foto sue sui vari social, (anche se non le do quasi mai retta??). Ma per stavolta,… - gialov : RT @cgilnazionale: Ricordiamo Peppino. Combattiamo la mafia ogni giorno. Siamo a Cinisi con il cuore e il pensiero. Perché la lezione e l'… - FioreMariUK : @mengonimarco Che pensiero meraviglioso. La tua mamma è fortunatissima ad avere un figlio come te, ma senza dubbio… - namelessluds : RT @__irishrose: Oggi un pensiero è da dedicare anche alla madre di Baris che il 9 ottobre 1987 ha sfornato l'essere perfetto. Grazie mille… - RafaelAlamo15 : RT @albertopetro2: oggi il mio pensiero va a mia madre che non c'è più e a tutte quelle che hanno avuto il dono divino di dare alla luce u… -