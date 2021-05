Il nuovo numero della rivista letteraria de Linkiesta curata da Nadia Terranova (Di domenica 9 maggio 2021) Ci siamo: il nuovo numero di K, la rivista letteraria de Linkiesta curata da Nadia Terranova, è in stampa e sarà in distribuzione dal 15 maggio nelle migliori librerie indipendenti di tutta Italia (ecco l’elenco), oltre che direttamente qui sul sito de Linkiesta. Il tema del secondo numero di K è la Memoria. Gli autori che hanno partecipato a questo numero con un racconto originale scritto appositamente per K sono: Viola Ardone, Stefania Auci, Silvia Avallone, Annalena Benini, Giulia Caminito, Donatella Di Pietrantonio, Davide Enia, Lisa Ginzburg, Wlodek Goldkorn, Loredana Lipperini, Pasquale Panella, Francesco Piccolo, Alberto Schiavone, Simonetta Sciandivasci, Andrea Tarabbia, Alessandro ... Leggi su linkiesta (Di domenica 9 maggio 2021) Ci siamo: ildi K, ladeda, è in stampa e sarà in distribuzione dal 15 maggio nelle migliori librerie indipendenti di tutta Italia (ecco l’elenco), oltre che direttamente qui sul sito de. Il tema del secondodi K è la Memoria. Gli autori che hanno partecipato a questocon un racconto originale scritto appositamente per K sono: Viola Ardone, Stefania Auci, Silvia Avallone, Annalena Benini, Giulia Caminito, Donatella Di Pietrantonio, Davide Enia, Lisa Ginzburg, Wlodek Goldkorn, Loredana Lipperini, Pasquale Panella, Francesco Piccolo, Alberto Schiavone, Simonetta Sciandivasci, Andrea Tarabbia, Alessandro ...

Advertising

happyproudpuppy : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Regina Elena-San Gallicano: inaugurato nuovo sequenziatore in collaborazione con l’Istituto Spallanzani. Co… - happyproudhuman : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Regina Elena-San Gallicano: inaugurato nuovo sequenziatore in collaborazione con l’Istituto Spallanzani. Co… - SaraGnisci : @Mary_Styles_200 Il nuovo numero di Chi - AbortionisMurd8 : RT @paradoxMKD: @borghi_claudio @Niandra_LaDes69 @djshadow68 @FmMosca Se non curati (vigile attesa della morte) e' logico si arrivi ad un n… - CinoBalanico : RT @paradoxMKD: @borghi_claudio @Niandra_LaDes69 @djshadow68 @FmMosca Se non curati (vigile attesa della morte) e' logico si arrivi ad un n… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo numero Un Parlamento ormai delegittimato ...legittimità delle attuali Camere l'esito del referendum dell'anno scorso sulla riduzione del numero ... Last but not least, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica , in calendario a inizio 2022. ...

Riaperture, Draghi verso nuove misure: coprifuoco posticipato e ok ai ristoranti al chiuso 'Dal famoso 26 aprile, giorno delle riaperture, al 7 maggio - ha riferito Draghi - il numero di ... La prossima settimana potrebbe esserci un nuovo cronoprogramma con le indicazioni sul riavvio di ...

Il nuovo numero di Africa: da non perdere! | Rivista Africa Rivista Africa Coronavirus: I nuovi colori da lunedì 10 maggio Da Lunedì 10 maggio nessuna Regione in zona rossa e l’Italia si riempie di giallo con tre macchie arancione, con 18 regioni in zona gialla e 3 regioni in zona arancione. Il ministro della Salute, Robe ...

Johnson consolida la vittoria nelle amministrative. Ma c’è la spina Scozia La vittoria di Nicola Sturgeon, che si è assicurata un quarto mandato alla guida dell’Snp, ha confermato il suo dominio nella politica scozzese e il fatto che non sia riuscita a ottenere la maggioranz ...

...legittimità delle attuali Camere l'esito del referendum dell'anno scorso sulla riduzione del... Last but not least, l'elezione delPresidente della Repubblica , in calendario a inizio 2022. ...'Dal famoso 26 aprile, giorno delle riaperture, al 7 maggio - ha riferito Draghi - ildi ... La prossima settimana potrebbe esserci uncronoprogramma con le indicazioni sul riavvio di ...Da Lunedì 10 maggio nessuna Regione in zona rossa e l’Italia si riempie di giallo con tre macchie arancione, con 18 regioni in zona gialla e 3 regioni in zona arancione. Il ministro della Salute, Robe ...La vittoria di Nicola Sturgeon, che si è assicurata un quarto mandato alla guida dell’Snp, ha confermato il suo dominio nella politica scozzese e il fatto che non sia riuscita a ottenere la maggioranz ...