Il Milan manda all' inferno la Juve | secco 0-3 e scatto Champions

Advertising

LaStampa : Il Milan manda al tappeto la Juve, travolta 3-0 allo Stadium - elvis_chiaradia : RT @LaStampa: Il Milan manda al tappeto la Juve, travolta 3-0 allo Stadium - laci_bacsi : Il Milan manda al tappeto la Juve, travolta 3-0 allo Stadium - IlegalPepe : RT @LaStampa: Il Milan manda al tappeto la Juve, travolta 3-0 allo Stadium - infoitsport : Milan, Brahim Diaz titolare dopo oltre un mese. Lo spagnolo manda in panchina Rebic e Leao -

Ultime Notizie dalla rete : Milan manda

Vantaggio di Diaz nel recupero del primo tempo. Nella ripresa Szczesny para un rigore a Kessie, poi esce Ibrahimovic ma le reti di Rebic e Tomori chiudono al gara. Bianconeri fuori dalla zona . - -...però viene anticipato da Alex Sandro chein angolo (37'). Altra discesa di Hernandez al 44', cross deviato da de Ligt che impegna ancora Szczesny. A fine primo tempo arriva il vantaggio: ...Il Milan replica sei minuti dopo con un’azione tutta in verticale. Calhanoglu apre per Theo che come un treno s’invola verso la porta della Juventus. Cross pericolosissimo per Ibrahimovic che, tutto s ...Milan – Fonte immagine: Maarten Van Damme. All’Allianz Stadium il Milan si è imposto sulla Juventus, 0-3 il risultato finale per i rossoneri. Di seguito le pagelle degli uomi ...