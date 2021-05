Il Manifesto di Giuseppe Conte per una nuova Unione. Cinque stelle europee: salute, lavoro, economia, multilateralismo, democrazia partecipativa (Di domenica 9 maggio 2021) Giuseppe Conte oggi pubblica una lunga lettera sul Corriere della Sera in cui annuncia Cinque punti sulla nuova Europa in occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa. Per Conte si tratta di “un’occasione straordinaria per programmare il nuovo corso dell’Unione Europea, rendendo più forti e trasparenti le sue strutture democratiche, più efficaci e partecipati i suoi processi decisionali, ancora più ambiziosi i suoi pilastri programmatici”. Il Manifesto di Giuseppe Conte per una nuova Europa “Veniamo da lustri segnati da molteplici crisi economiche, sociali, sanitarie, che hanno messo a nudo tutte le fragilità della nostra casa comune”, scrive Conte. “Ora, a distanza di quasi 14 anni dalla firma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 9 maggio 2021)oggi pubblica una lunga lettera sul Corriere della Sera in cui annunciapunti sullaEuropa in occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa. Persi tratta di “un’occasione straordinaria per programmare il nuovo corso dell’Europea, rendendo più forti e trasparenti le sue strutture democratiche, più efficaci e partecipati i suoi processi decisionali, ancora più ambiziosi i suoi pilastri programmatici”. Ildiper unaEuropa “Veniamo da lustri segnati da molteplici crisi economiche, sociali, sanitarie, che hanno messo a nudo tutte le fragilità della nostra casa comune”, scrive. “Ora, a distanza di quasi 14 anni dalla firma ...

