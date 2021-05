Il dramma di Luana | il tweet inopportuno di Selvaggia Lucarelli e la lezione di Oriana Fallaci

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 9 maggio 2021) In questi giorni riecheggia in maniera assordante la storia diD’Orazio e la sua tragica morte a 22 anni nell’azienda tessile in cui lavorava. L’ennesima morte bianca in un’Italia che sembra essersene dimenticata anche nel giorno celebrativo del lavoro dove questo è stato solo una comparsa e le polemiche sterili le vere protagoniste. La tragedia diha gridato dolore perché una ragazza non può essere strappata alla vita così, il lavoro che è valore e dignità perne ha rappresentato la triste fine. Quella foto diQuello che ha sconcertato di più in questo paradigma onnisciente di parole sulla persona e sui diritti di cui tanto si parla e sparla, è stato il clamore mediatico per quelle foto die per quanto sia stata resa protagonista di un pregiudizio che nemmeno una morte ...