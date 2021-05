Il Donizetti Opera Festival in corsa per gli Oscar della lirica (Di domenica 9 maggio 2021) Il Donizetti Opera Festival di Bergamo in corsa agli International Opera Awards. Fondati nel 2012 dal filantropo Harry Hyman e sponsorizzati da Mazars, gli International Opera Awards prevedono premi per 18 categorie; il verdetto è affidato a una giuria composta da Operatori culturali e giornalisti di tutto il mondo. Media partner della cerimonia sono BBC Radio3 e la rivista internazionale “Opera Magazine” diretta da John Allison. La nomination per il Donizetti Opera Festival è nella categoria “Miglior Festival” e si contende la vittoria con altre cinque istituzioni internazionali: il Macerata Opera Festival (Italia), il ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 maggio 2021) Ildi Bergamo inagli InternationalAwards. Fondati nel 2012 dal filantropo Harry Hyman e sponsorizzati da Mazars, gli InternationalAwards prevedono premi per 18 categorie; il verdetto è affidato a una giuria composta datori culturali e giornalisti di tutto il mondo. Media partnercerimonia sono BBC Radio3 e la rivista internazionale “Magazine” diretta da John Allison. La nomination per ilè nella categoria “Miglior” e si contende la vittoria con altre cinque istituzioni internazionali: il Macerata(Italia), il ...

