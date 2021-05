Il Cagliari e il Var condannano il Benevento: Sanniti ko 3-1, l'incubo della Serie B si avvicina (Di domenica 9 maggio 2021) Il Cagliari espugna lo stadio Vigorito e si aggiudica lo scontro salvezza contro il Benevento per 3-1. Lykogiannis, Pavoletti e Joao Pedro inguaiano Inzaghi, ad un passo dalla retrocessione in Serie B. Tre punti fondamentali per i rossoblù che salgono a quota 35 punti in elenco; i campani, invece, restano terzultimi a 31 punti in classifica generale. Polemiche veementi da parte giallorossa per la mancata assegnazione di un rigore nel finale a Viola, su indicazione del Var. Pronti, via ed il Cagliari passa subito in vantaggio. Al primo minuto gli ospiti mettono il primo pallone del match in rete: conclusione perfetta di Lykogiannis dai venti metri dopo uno schema su palla inattiva che sorprende la linea difensiva del Benevento. Il pallone finisce all'incrocio dei pali ed i sardi si portano subito ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Ilespugna lo stadio Vigorito e si aggiudica lo scontro salvezza contro ilper 3-1. Lykogiannis, Pavoletti e Joao Pedro inguaiano Inzaghi, ad un passo dalla retrocessione inB. Tre punti fondamentali per i rossoblù che salgono a quota 35 punti in elenco; i campani, invece, restano terzultimi a 31 punti in classifica generale. Polemiche veementi da parte giallorossa per la mancata assegnazione di un rigore nel finale a Viola, su indicazione del Var. Pronti, via ed ilpassa subito in vantaggio. Al primo minuto gli ospiti mettono il primo pallone del match in rete: conclusione perfetta di Lykogiannis dai venti metri dopo uno schema su palla inattiva che sorprende la linea difensiva del. Il pallone finisce all'incrocio dei pali ed i sardi si portano subito ...

