Il Bayern è campione di Germania | è il nono titolo consecutivo

(Di domenica 9 maggio 2021) Dal prossimo anno potrà indossare la quinta stella sulla maglia: ilMonaco non deve neanche attendere di scendere in campo per celebrare il trentunesimodidi, il...

Dal prossimo anno potrà indossare la quinta stella sulla maglia: ilMonaco non deve neanche attendere di scendere in campo per celebrare il trentunesimo titolo didi Germania, il nono consecutivo. Decisiva infatti la sconfitta del Lipsia, unica squadra ...Nella giornata di sabato 8 maggio, ilMonaco si è laureatodi Germania per la nona volta consecutiva. Si tratta del titolo numero 31 per i bavaresi, che anche in questa stagione hanno sbaragliato la concorrenza ed hanno ...I bavaresi conquistano il campionato ancora prima di scendere in campo contro il M'Gladbach (gara poi vinta 6-0) dopo la sconfitta del Lipsia a Dortmund ...Bayern Monaco campione di Germania, il tweet della Polizia: "La competizione della Bundesliga è scomparsa da 9 anni".